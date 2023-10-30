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Виктория - Шахтер: смотреть онлайн-трансляцию матча Кубка Украины 30.10.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция кубкового поединка.
Сегодня, 09:55
Виктория - Шахтер: онлайн-трансляция матча / ФК Шахтер Донецк
Виктория - Шахтер: онлайн-трансляция матча / ФК Шахтер Донецк

В понедельник, 30 октября, сумская Виктория и донецкий Шахтер встретятся в стартовом матче четвертьфинала Кубка Украины.

На пути к 1/4 финала представитель Первой лиги обыграл Дружбу (2:1), Ингулец (1:0), ЛНЗ (1:0) и Минай (1:0). Донецкий клуб начал борьбу в турнире со стадии 1/8 финала, где одержал разгромную победу над Вересом (3:0).

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Матч состоится в Киеве на стадионе Левый берег. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Виктория - Шахтер

Трансляция поединка Кубка Украины между Викторией и Шахтером будет доступна в этой новости 30 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.

Этот матч будет показан на официальном YouTube-канале ФК Виктория.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей Кубка Украины сезона-2023/24.

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