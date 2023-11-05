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Украинский Зидан: Футболист Диназа "повторил" знаменитый хайлайт француза

Хотя хотелось бы, чтобы Вячеслав Шевченко вдохновлялся другими действиями француза.
Сегодня, 12:05
Вячеслав Шевченко, 7 номер Диназа
Вячеслав Шевченко, 7 номер Диназа

В рамках 15 тура Первой лиги Украины Гирнык-Спорт принял на своем поле Диназ Вышгород.

Футболист гостей Вячеслав Шевченко получил красную карточку на 63 минуте за эпизод, который не попал в трансляцию матча.

38-летнему форварду не понравилось решение арбитра и он отметился некрасивым поступком. Уходя с поля. Шевченко ударил в грудь главного арбитра матча.

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Отметим, что на момент удаления Диназ проигрывал со счетом 1:0, а в итоге уступил со счетом 2:0.  Вячеслав появился на поле на 46 минуте, выйдя на замену вместо Андрея Новикова.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Первая лига Украины

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