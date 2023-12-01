Полесье - Верес 1:1 обзор матча и результат игры 01.12.2023

В пятницу, 1 декабря, стартовал 16-й тур чемпионата Украины по футболу. В рамках соревновательного дня Полесье на своем поле принимало Верес.

В первом тайме команды не смогли отличиться, перенеся взятия ворот на вторую половину.

Крушинський воспользовался пасом Будковского и реализовал свой момент. Казалось, что Полесье удержит победу, но на седьмой компенсированной минуте Верес сравнял - Шестаков забил.

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В турнирной таблице УПЛ Полесье поднялось на второе место, набрав 31 очка, но продолжает отставать от лидирующего Днепра-1 на два очка. Верес располагается на 14-й строчке с 12 очками в активе.

Статистика матча Полесье - Верес 16-го тура УПЛ

Полесье - Верес 1:1

Голы: Крушинський, 68 - Шестаков, 90+7

Удары: 5-4

Удары в створ: 3-2

Фолы: 10-5

Угловые: 6-2

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