Полесье - Верес 1:1 обзор матча и результат игры 01.12.2023
В пятницу, 1 декабря, стартовал 16-й тур чемпионата Украины по футболу. В рамках соревновательного дня Полесье на своем поле принимало Верес.
В первом тайме команды не смогли отличиться, перенеся взятия ворот на вторую половину.
Крушинський воспользовался пасом Будковского и реализовал свой момент. Казалось, что Полесье удержит победу, но на седьмой компенсированной минуте Верес сравнял - Шестаков забил.
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В турнирной таблице УПЛ Полесье поднялось на второе место, набрав 31 очка, но продолжает отставать от лидирующего Днепра-1 на два очка. Верес располагается на 14-й строчке с 12 очками в активе.
Статистика матча Полесье - Верес 16-го тура УПЛ
Полесье - Верес 1:1
Голы: Крушинський, 68 - Шестаков, 90+7
Удары: 5-4
Удары в створ: 3-2
Фолы: 10-5
Угловые: 6-2
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