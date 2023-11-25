Срна раскритиковал судейство у УПЛ, однако не забыл похвалить Монзуль

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна в очередной раз раскритиковал судейство в УПЛ.

В частности, функционер высказался о моменте в матче Шахтер - Полесье, где за фол на Бондаре арбитр не стал давать красную карточку. При этом "горнякам" удаления выдают чуть ли не за любое касание.

"К сожалению, хочу еще раз вернуться к вчерашней игре, где судья VAR господин Балакин допустил очень серьезную ошибку. И молчать об этом мы больше не можем. С начала чемпионата футболисты Шахтера получили пять красных карточек. Из них три удаления, по моему мнению, были справедливыми. Однако даже более легкие наши фолы заканчивались удалениями, а вчера на 10-й минуте была чистая красная карточка на Бондари, и это даже никто не обсуждает.

Вы знаете, что Шахтер купил две системы VAR, Полесье приобрело один VAR - и это не для того, чтобы их судили как-то иначе, а чтобы в украинском футболе были порядок и честность. Но хочу сказать, что иногда лучше, чтобы арбитры судили без VAR, потому что я понимаю ошибки арбитров, ведь они также люди, я понимаю ошибки, когда VAR нет. Однако вчера была чистая ошибка, которая не является случайной. Поэтому обращаюсь, чтобы этот момент разобрали", - приводит слова своего спортдира официальный сайт.

Интересно, что в конце своего обращения Срна отдельно выделил работу Катерины Монзуль и ее бригады, как такую, на которую стоит равняться всем остальным украинским судьям.

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