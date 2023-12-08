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Полесье - Днепр-1: результат матча

В коцне матча Балакин не стал ставить пенальти в пользу житомирян.
Сегодня, 16:59
Полесье - Днепр-1 / upl.ua
Полесье - Днепр-1 / upl.ua

В пятницу, 8 декабря, Полесье принимало дома Днепр-1 в рамках 17-го тура УПЛ.

Команды начали матч активно, немало работы сразу пришлось выполнять и Бойко, и Кинарейкину. Но по итогу в первом тайме было куда больше борьбы, чем опасных моментов.

Второй тайм и вовсе начался гола гостей, Филлипову хватило одного касания, чтобы переправить мяч в ворота Бойко. Через 10 минут Александр повторил свое достижение, однако был уже в офсайде.

Зато включились хозяева и отыграли один гол, почти все - заслуга полностью Лукаса Тэйлора. В конце матча мог быть пенальти в пользу Полесья, но главный арбитр Балакин после просмотра ВАР отменил свое решение. Ничья, 1:1.

Статистика матча Полесье - Днепр-1 17-го тура УПЛ

Полесье - Днепр-1 1:1
Голы: Тэйлор, 62 - Филлипов, 49

Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 6 - 7
Удары в створ: 3 - 5
Фолы: 16 - 12

Полесье: Бойко - Чоботенко, Гитченко, Тейлор, Смоляков - Танковский, Крушинский (Кушниренко, 56), Макуана, Козак (Шастал, 70), Грицук (Ариелсон, 56) - Будковский.

Днепр-1: Кинарейкин - Адамюк, Сваток, Сарапий, Кравец (Мирошниченко, 68) - Бабенко, Пихаленок, Рубчинский, Гуцуляк, Танчик (Пурита, 90+2) - Филиппов.

Предупреждение: Будковский, 63, Шастал, 85, Тэйлор, 90+1 - Рубчинский, 20

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Днепр-1 Полесье

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