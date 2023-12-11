Хачериди вернулся в Динамо Киев

Знаковый футболист команды будет работать в клубе.

Киевское Динамо трудоустроило бывшего футболиста команды.

Как сообщает Футбол 24, Евгений Хачериди будет работать в столичнм клубе.

Евгений будет отвечать за трансферную политику клуба, работая в отделе селекции Динамо. К новым обязанностям он приступил еще в ноябре.

Хачериди выступал за Динамо 10 лет – с 2008-го по 2018-й. Вместе с Динамо три раза выигрывал чемпионат Украины, дважды Кубок и три Суперкубка.

Ранее сообщалось, что Суркис рассчитывает на Милевского как на работника Динамо.

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