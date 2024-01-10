Александрия подписала эквадорского легионера

Александрия усилила линию полузащиты.

Как сообщает пресс-служба клуба из одноименного города, коллектив Руслана Ротаня подписал эквадорца Мадисона Хулио. Футболист перебрался в стан украинской команды из Эль-Насьоналя, за который он выступал на Родине, сумма трансфера неизвестна.

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Мадисон подписал контракт с клубом УПЛ на 2,5 года. Финансовые детали контракта остаются в секрете.

Родная позиция Хулио - опорный полузащитник, но также он может сыграть центрального полузащитника и на правом фланге атаки. В Александрии хавбек будет играть под 38 номером.

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