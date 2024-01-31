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Ягеллония - Заря 2:2: обзор матча и результат игры 31.01.2024

"Черно-белые" едва не проиграли, но Александр Сапутин отразил пенальти на последних минутах.
Сегодня, 12:37
Заря Луганск / ФК Заря
Заря Луганск / ФК Заря

В среду, 31 января, в Турции в рамках учебно-тренировочного сбора луганская Заря провела второй товарищеский матч. В этот раз соперником украинского коллектива стала польская Ягеллония.

В середине первого тайма луганчане пропустили, когда Афимико Пулулу замкнул подачу, будучи в одиночестве на дальней штанге. А на 63-й минуте поляки удвоили преимущество за счет гола Хесуса Имаса.

Но уже совсем скоро Заря не просто забила ответный мяч, а и вообще отыгралась. Сначала Александр Яцык здорово пробил в ближний угол, а затем "черно-белые" практически под копирку повторили первый гол Ягеллонии с голом Дмитрия Мишнева.

Но Заря могла и проиграть, ведь за несколько минут до конца основного времени в ее ворота был назначен пенальти. Однако Каан Джалисканер с "точки" не смог переиграть Александра Сапутина.

В итоге матч завершился ничейным результатом 2:2. Напомним, что несколькими днями ранее луганский клуб потерпел поражение в первой игре на сборах в Турции.

Следующий поединок команды Юрия Коваля пройдет 4 февраля, когда ее соперником будет тбилисское Динамо.

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Ягеллония - Заря 2:2
Голы: Пулулу, 30, Имас, 63 - Яцык, 75, Мишнев, 78.

На 86-й минуте Каан Джалисканер (Ягеллония) не реализовал пенальти (вратарь).

Заря: Сапутин, Кристоф (Бенедюк, 84), Джордан (Боль, 46), Жуниньо (Вантух, 46), Кирюханцев (Бутко, 46), Чурко (Мишнев, 46), Хахлев (Дришлюк, 46), Мичин (Слесарь, 46), Волошин (Яцык, 25), Бугай (Антюх, 46), Герреро.

Предупреждения: Антюх, Боль.

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