Маркевич подтвердил переход игрока Шахтера в Карпаты

Главный тренер Карпат Мирон Маркевич заявил, что Андрей Булеза продолжит карьеру во львовском клубе.

Специалист сообщил, что 20-летний защитник уже тренируется с командой.

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"Булезу мы пригласили для усиления конкуренции за место в стартовом составе. Он перспективный футболист. Но опция выкупа в условиях аренды не предусмотрена.

Все будет зависеть от того, как воспитанник закарпатского футбола проявит себя в Карпатах. Сейчас он уже присоединился к нашей команде", – рассказал Маркевич в интервью Sport.ua.

Отметим, что официально об аренде еще не было объявлено.

Последние 11 месяцев Булеза выступал за Минай на правах аренды. На его счету 25 матчей, в которых сделал одну голевую передачу.

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