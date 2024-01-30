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Судаков подпишет с Шахтером новый контракт с клаусулой свыше 100 миллионов евро - источник

На фоне слухов о возможном трансфере полузащитник продлит договор с "горняками".
Сегодня, 20:28
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков подпишет новый долгосрочный контракт с клубом.

Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны уже согласовали продление трудового договора. Обновленное соглашение 21-летнего футболиста с клубом будет рассчитан до июня 2029 года.

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Также отмечается, что в контракте игрока будет прописана сумма отступных в размере более 100 миллионов евро.

Действующий договор украинского хавбека, интерес к которому приписывают ряду топ-клубов, рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Судаков провел за Шахтер во всех турнирах 18 матчей, записал на свой счет три гола и одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Наполи предлагал за переход Судакова 40 миллионов евро, но получил отказ от "горняков".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Георгий Судаков

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