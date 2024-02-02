Динамо в скучном матче проиграло Левски

Киевский клуб втретий раз уступил на сборах.

В рамках товарищеского матча в Турции Динамо сыграло с Левски (Болгария).

Победитель встречи определился благодаря одному забитому голу. На 22-й минуте Галчев реализовал момент.

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Подопечные Александра Шовковского пытались избежать поражения, но спастись не сумели.

Динамо Киев – Левски – 0:1

Гол: Галчев, 22

Динамо (1 тайм): Нещерет – Гусев, Попов, Михавко, Вивчаренко – Бражко, Рамадани – Караваев, Царенко, Бенито – Ванат.

Динамо (2 тайм): Бущан – Дячук, Биловар, Сирота, Дубинчак – Андриевский, Бражко (Царенко, 68) – Пашко, (Диалло, 74), Малыш, Волошин – Пономаренко.

Отметим, что до этого Динамо проиграло Балкани (0:2) и Легии (1:3).

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