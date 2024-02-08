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"Распиаренный чувак": Поворознюк раскритиковал Лунина в Реале

Одиозный функционер призвал украинца сменить команду.
Вчера, 22:20
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Президент Ингульца Александр Поворознюк поделился мнением по поводу Андрея Лунина в Реале.

По словам президента, украинец должен играть в другой команде, чтобы быть основным голкипером команды.

"Путь Мудрика нормальный. Я не приветствовал и не приветствую путь Лунина. Распиаренный чувак, Реал. Лучше бы он ушел в другую команду, где бы он играл. А то, что он пробыл в Реале и дважды вышел, когда был травмирован основной вратарь, это несерьезно. Он не ждет своего шанса и не доказывает, что сильнейший, а просто расслабляется. Ждет, когда Куртуа получит травму.

Лунину стоит идти туда, где он будет играть постоянно? Конечно. Вот Мудрик ушел. Просто скрепляй зубы и доказывай. Тебе дают шанс, скрепляй зубы и доказывай. Все от футболиста зависит. Вперед. А на продаже Лунина заработали денег, но все прекрасно знали, что играть он не будет. Все это знали.

А делать, как Трубин, идти не в самый сильный чемпионат, это правильно? Ну конечно. Трубин – это совсем другое. Трубин в Бенфике, это так оно и должно быть", – сказал Поворознюк в интервью Украинскому футболу.

Ранее Лунин выступил с заявлением касаемо своего будущего в Реале.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Лунин

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