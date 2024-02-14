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Ворскла подписала экс-игрока молодежной сборной Франции

Самбу Сиссоко стал футболистом полтавского клуба.
Сегодня, 14:24
Самбу Сиссоко / Ворскла
Самбу Сиссоко / Ворскла

Полтавская Ворскла усилилась универсальным легионером.

Как сообщает пресс-служба клуба, в коллектив Сергея Долганского перебрался 24-летний француз Самбу Сиссоко. На счету игрока есть матчи за сборные Франции U-19, U-20 и U-21.

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Исполнитель стал игроком Ворсклы на правах свободного агента. Сроки его соглашения с украинским клубом остаются неизвестными.

Отметим, что основной позицией Сиссоко является опорный полузащитник, но также он может сыграть выше в полузащите и "закрыть" позицию правого защитника. Ранее Самбу выступал за Тур, Кевийи-Руан и Реймс на своей Родине и за Серен в Бельгии.

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