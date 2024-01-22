Ворскла объявила о возвращении Мякушко

Полузащитник подписал с полтавским клубом контракт до конца сезона.

Ворскла объявила о подписании полузащитника Сергея Мякушко, который ранее уже выступал за полтавский клуб.

Как сообщает официальный сайт "зелено-белых", 30-летний футболист заключил контракт до конца сезона-2023/24.

В полтавской команде игрок будет выступать под 33-м номером.

Предыдущим клубом Мякушко был Колос, который он покинул в статусе свободного агента. В первой части нынешнего сезона полузащитник сыграл за ковалевцев 15 матчей, не отличившись результативными действиями.

Ранее в Ворскле Мякушко провел вторую половину сезона-2016/17 в аренде из Динамо, забив один гол в 14 поединках.

Также за свою карьеру украинский полузащитник, кроме упомянутых клубов, выступал за Оболонь, Говерлу, Карпаты, Минай, испанский Алькоркон и Подбескидзе из Польши.

Ранее собщалось, что Ворскла подписала своего обидчика в Лиге конференций.

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