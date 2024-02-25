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Гармаш забил гол-красавец в ворота Динамо на 5-й минуте матча

Легенда киевлян отличился в ворота бывшего клуба.
Сегодня, 16:14
Денис Гармаш / УПЛ
Денис Гармаш / УПЛ

В матче 18-го тура чемпионата Украины Металлист 1925 года встречается с киевским Динамо.

Нападающий Денис Гармаш дебютировал за новую команду в матче против своего родного клуба, в котором провел более 10 лет.

И уже на пятой минуте встречи Гармаш забил гол, точно пробив взлета с линии штрафной.

Отметим, что в первом матче дня Колосс на выезде победил ровенский Верес.

Ранее сообщалось, что Гармаш объяснил, почему подписал контракт с Металлистом 1925.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денис Гармаш Металлист-1925

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