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Металлист-1925 - Динамо 2:4: обзор матча и результат игры 25.02.2024

Киевляне смогли добыть волевую победу.
Сегодня, 17:27
Металлист-1925 - Динамо / УПЛ
Металлист-1925 - Динамо / УПЛ

В воскресенье, 25 февраля, в рамках 18-го тура УПЛ Металлист-1925 встречался с Динамо. Матч завершился победой гостевой команды со счетом 4:2.

Уже на пятой минуте харьковский клуб вышел вперед благодаря шедевральному голу от бывшего игрока киевлян Дениса Гармаша.

Данный расклад заставил гостей бросить все силы на возобновление паритета. Владислав Кабаев отличился на 43-й минуте.

Во второй половине игры Владислав Ванат вывел Динамо вперед, однако на этом киевляне не закончили свой парад голов. Спустя пару минут Виталий Буяльский увеличил преимущество своей команды.

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На 72-й минуте Реймонд Овусу сократил отставание, однако Ванат возобновил разницу в два мяча. Данный результат сохранился до финального свистка.

Статистика матча Металлист-1925 - Динамо 18-го тура УПЛ

Металлист-1925 - Динамо 2:4
Голы: Гармаш, 5, Овусу, 72 - Кабаев, 43, Ванат, 62, 76, Буяльский, 69

Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 3 - 18
Удары в створ: 3 - 10
Угловые: 0 - 13
Фолы: 12 - 8

Металлист 1925: Мозиль, Фарина, Курило, Имереков, Капинус, Русин (Бычек 80), Червак (Овусу-Фримпонг 70), Габелок, Юрченко (Обинайя 90), Гармаш (Юсов 46), Борячук

Динамо Киев: Бущан, Вивчаренко, Караваев, Мыхавко, Попов, Бражко, Кабаев, Шапаренко (Шепелев 78), Буяльский (Царенко 78), Волошин (Бенито 88), Ванат (Супряга 88)

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