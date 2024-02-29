Валенсия заинтересована в трансфере защитника Шахтера

Правый защитник Шахтера Винисиус Тобиас, который выступает за Реал на правах аренды, может остаться в Испании.

20-летний футболист заинтересовал Валенсию. Об этом сообщает El Gol Digital.

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"Летучые мыши" готовы воспользоваться тем, что бразилец не прогрессирует в Реале, у которого есть право выкупа у Шахтера. Отмечается, что Валенсия счиатет Тобиаса "идеальным кандидатом" на правый фланг.

За первую команду Реала Винисиус Тобиас сыграл один матч.

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Ранее игрок Шахтера, который играет в Бразилии, объяснил, почему отказывается возвращаться в Украину.

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