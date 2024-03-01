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Полесье - ЛНЗ 0:1: обзор матча и результат игры 01.03.2024

Один из лидеров УПЛ потерял очки в матче с середняком.
Сегодня, 19:55
Полесье - ЛНЗ / УПЛ
Полесье - ЛНЗ / УПЛ

В пятницу, 1 марта, в рамках 19-го тура УПЛ Полесье встречалось с ЛНЗ. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

Игра была крайне равной, обе команды имели моменты у чужих ворот, правда их было крайне мало. Единственный гол в данной встрече пришелся на концовку матча, автором забитого мяча стал Денис Олейник.

Таким образом, после 19-ти туров УПЛ Полесье идет на третьем месте в таблице, набрав 33 балла.

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В свою очередь ЛНЗ занимает девятую строчку с 23-мя очками.

Статистика матча Полесье - ЛНЗ 19-го тура УПЛ

Полесье - ЛНЗ 0:1      
Гол: Олейник, 90+3

Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 7 - 5
Удары в створ: 2 - 2
Угловые: 11 - 3
Фолы: 7 - 12

Полесье: Бойко, Михайличенко, Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Крушинский (Грицук 69), Танковский, Коста (Мустафаев 77), Козак, Фортюне (Назаренко 69), Ндукве

ЛНЗ: Пеньков, Каплиенко, Салиху, Муравский, Насонов, Рыбалка (Бойко 66), Бар, Тилль (Олейник 66), Пасич, Наумец (Шестаков 66), Бессала (Хобленко 77)

Предупреждения: Рыбалка (5), Ндукве (8), Муравский (27), Кравченко (42), Бар (57), Крушинский (63)

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