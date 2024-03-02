Динамо потеряло на несколько недель Буяльского из-за травмы

Капитан "бело-синих" угодил в лазарет с повреждением голеностопа.

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский не попал в заявку киевлян на матч 19-го тура украинской Премьер-лиги с Черноморцем (1:0) и наблюдал за игрой с трибун.

После поединка пресс-служба "бело-синих" сообщила, что капитан команды имеет проблемы с голеностопным суставом правой ноги.

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По прогнозам врачей, 31-летний хавбек сможет вернуться на поле через две-три недели.

В нынешнем сезоне Буяльский провел за Динамо во всех турнирах 19 матчей, в которых забил семь голов и отдал девять результативных передач.

Ранее полузащитник Николай Шапаренко назвал самый сложный этап в Динамо.

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