iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шапаренко назвал самый сложный этап карьеры в Динамо

Украинец вспомнил прошлый сезон.
Сегодня, 08:03
Николай Шапаренко / ФК Динамо Киев
Николай Шапаренко / ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Киев Николай Шапаренко поделмлся мнением по поводу своей карьеры в команде.

По словам украинца, прошлая травма повлияла на его состояние, ведь это самый сложный момент у него в стане "бело-синих".

Читай также: Динамо не сумело в товарищеском матче обыграть клуб из Моловды

"Эта травма – самый сложный момент в карьере, 100%. Первый месяц было нормально, была большая поддержка. Но он как-то быстро прошел, а потом начались проблемы с восстановлением.

Я переехал в Антверпен для восстановления, это новая страна и было сложно. Успел улучшить там английский. Сейчас более-менее восстановился, начинаю чувствовать себя так, как было раньше. После травмы было ощущение, будто это не мое колено", – рассказал Шапаренко в эфире YouTube-канала ВДИНАМО.

В прошлом сезоне Шапаренко пропустил большую часть чемпионата из-за тяжелой травмы, сыграв в 12 матчах.

Контракт Николая с Динамо действует до сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что бывший игрок Динамо перешел в экзотический чемпионат.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Николай Шапаренко

Статьи по теме

Два футболиста Динамо провели юбилейные матчи за клуб в УПЛ Два футболиста Динамо провели юбилейные матчи за клуб в УПЛ
Турецкий клуб хочет подписать полузащитника Динамо Турецкий клуб хочет подписать полузащитника Динамо
Шапаренко - Сидорчуку: Спасибо тебе за все Шапаренко - Сидорчуку: Спасибо тебе за все
Игрок сборной Украины пропустит матчи против Англии и Италии из-за травмы Игрок сборной Украины пропустит матчи против Англии и Италии из-за травмы
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Марсель 2:2: видео голов и обзор матча Лиги Европы
Шахтер - Марсель 2:2: видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Ястремская Костюк и Калинина вошли в ТОП-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира прошла одиночная смешанная эстафета
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Бокс12:47
Стал известен соперник Усика, если бой с Фьюри снова сорвется
Европа12:35
Мбаппе подписал предварительный контракт со своим новым клубом - источник
НБА12:20
Биллапс и Картер вошли в список финалистов на включение в Зал славы в 2024 году
Бокс11:55
Спарринг-партнер признался, оказывался ли Фьюри в нокдауне во время подготовки к бою с Усиком
Бокс11:54
"Он убийца": бывший чемпион мира сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
Лига Европы11:30
"Мы всегда все разрушаем": лидер Марселя оценил ничью с Шахтером
Олимпийские виды11:10
Украина обратилась в МОК с информацией о российском борце, поддерживающем войну
Биатлон11:07
Чемпионат мира по биатлону-2024: в Нове Место пройдут женская и мужская эстафеты
Европа10:55
"Я не для этого": Кепа сделал откровенное признание для Анчелоти
Водные10:30
Чемпионат мира по плаванию: Романчук вышел в финал вольным стилем на 1500 м
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK