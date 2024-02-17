Шапаренко назвал самый сложный этап карьеры в Динамо

Полузащитник Динамо Киев Николай Шапаренко поделмлся мнением по поводу своей карьеры в команде.

По словам украинца, прошлая травма повлияла на его состояние, ведь это самый сложный момент у него в стане "бело-синих".

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"Эта травма – самый сложный момент в карьере, 100%. Первый месяц было нормально, была большая поддержка. Но он как-то быстро прошел, а потом начались проблемы с восстановлением.

Я переехал в Антверпен для восстановления, это новая страна и было сложно. Успел улучшить там английский. Сейчас более-менее восстановился, начинаю чувствовать себя так, как было раньше. После травмы было ощущение, будто это не мое колено", – рассказал Шапаренко в эфире YouTube-канала ВДИНАМО.

В прошлом сезоне Шапаренко пропустил большую часть чемпионата из-за тяжелой травмы, сыграв в 12 матчах.

Контракт Николая с Динамо действует до сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что бывший игрок Динамо перешел в экзотический чемпионат.

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