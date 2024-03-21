Ротань отреагировал на жеребьевку Олимпиады-2024

Главный тренер олимпийской сборной Украины по футболу Руслан Ротань высказался о ]результатах жеребьевки Олимпийских Игр-2024.

По словам местного специалиста, уже с сегодняшнего дня его подопечные начнут готовиться к выступлению, чтобы достойно себя показать.

"Группа выпала достаточно сильная, впрочем, на Олимпиаде слабых команд и не бывает. Аргентина не нуждается в рекомендациях, это один из главных фаворитов турнира, еще и, скорее всего, с Месси в составе. С Марокко вскоре играет наша молодежная сборная, поэтому увидим потенциал африканцев. Но все знают, какими щедрыми на таланты являются команды из этого региона. Свежий пример - выступление национальной сборной Марокко на последнем чемпионате мира. Что касается третьей команды Азии, то, может, это будет Япония, с которой нам предстоит встретиться в ближайшее время?

С сегодняшнего дня начинаем готовиться к форуму. Чтобы достойно показать себя, нашу страну и стараться достичь самых высоких целей", - сказал Ротань.

Также Руслан Петрович поделился мыслями о предстоящем спарринге с Японией, которая как было отмечено выше может стать последним соперником "желто-голубых" на групповом этапе Олимпиады.

"В Японии нас ждет очень интересный поединок. Хозяева готовятся к молодежному Кубку Азии, где будут разыграны путевки на Олимпиаду. Японцы тщательно готовятся к этому турниру. У них очень сыгранная команда, которая выступает вместе уже более трех лет.

В сборную Японии (U-23) вызвали шестерых легионеров, которые выступают в европейских чемпионатах. Шесть игроков привлекались в национальную сборную страны. Мы видели много матчей с участием японцев - с Аргентиной, США, игры квалификации Кубка Азии. 22 марта наш соперник проводит спарринг с Мали - еще одним участником Олимпиады. Надеюсь, что у нас будет возможность посмотреть и этот поединок.

Времени не так много, но я вижу, что наши футболисты очень сосредоточенно и ответственно относятся к теоретическим и практическим занятиям. Конечно, свои коррективы может внести длительный перелет, но это еще одно испытание, которое нам нужно пройти. Я верю, что ребята с ним справятся", - резюмировал наставник.

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