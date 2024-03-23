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Юношеская сборная Украины выиграла второй матч элит-раунда отбора на Евро-2024

Украинцы одержали разгромную победу над сверстниками из Латвии.
Сегодня, 17:02
Сборная Украины разгромила Латвию / УАФ
Сборная Украины разгромила Латвию / УАФ

В субботу, 23 марта, юношеская сборная Украины во втором туре элит-раунда квалификации Евро-2024 U-19 встречалась с Латвией.

Подопечные Дмитрия Михайленко после победы над Северной Македонией (2:0) в стартовом поединке праздновали успех и в этом матче.

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Украинцы разгромили латвийских сверстников со счетом 3:0 благодаря дублю Матвея Пономаренко и результативному удару Тимура Тутерова.

Украина U-19 - Латвия U-19 3:0

Голы: Пономаренко, 34, 60 (пен.), Тутеров, 89

Украина U-19: Крапивцов, Гусев, Мельниченко, Ермачков, Дрозд (Стрюков 90), Кревсун (Шевченко 90), Ващенко, Гаджиев (Цуканов 67), Синчук, Пономаренко (Дубровный 74), Маткевич (Тутеров 67)

В параллельном матче группы Швейцария одержала победу 2:0 над Северной Македонией.

На данный момент Украина с шестью очками возглавляет свой отборочный квартет, швейцарцы идут вторыми с таким же количеством баллов.

Решающий матч элит раунда квалификации Евро-2024 U-19 между Украиной и Швейцарией состоится во вторник, 26 марта. На чемпионат Европы выйдет только победитель группы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины U-19

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