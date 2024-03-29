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Лидер сборной Украины U-19 высказался о выходе на Евро-2024

Матвей Пономаренко и его партнеры тяжело работали, чтобы достичь своей цели.
Сегодня, 11:31
Матвей Пономаренко
Матвей Пономаренко

Нападающий сборной Украины U-19 Матвей Пономаренко прокомментировал выход своей команды на Чемпионат Европы-2024.

По словам футболиста, за этим успехом "желто-голубых" стоит тяжелый труд.

"В принципе, уже осознали, что нам удалось сделать. Мы стремились этого достичь, верили, у нас подобралась хорошая команда, с которой удалось выйти на Евро.

На бумаге, возможно, все выглядит легко, но на самом деле за этим успехом стоит тяжелый труд всей команды, тренеров, врачей, административного штаба. На каждую игру мы выходили сосредоточенными, играли самоотверженно, и за счет этого достигли результата".

Также Пономаренко высказался о собственном успехе. На стадии элит-раунда отбора Матвею удалось забить 5 голов.

"Как по мне, если нападающий забивает в каждом матче, то это является очень хорошим показателем. В элит-раунде удалось забить пять мячей, и это очень неплохо. Конечно, сам бы я ничего не достиг, поэтому спасибо всем партнерам по команде, которые помогали мне забивать, и мы все вместе вышли на чемпионат Европы. Самыми ценными стали два гола Швейцарии, а больше всего понравился первый результативный удар в матче со швейцарцами, а также единственный в поединке с Латвией.

Конечно, у всех была эйфория, все были очень счастливы. Эта победа для всей Украины, для наших ВСУ. В раздевалке тренер поблагодарил нас за игру, похвалил за то, что удалось успешно преодолеть этот отборочный путь. Все понимаем, что впереди нас ждет тяжелый финальный турнир, но пока есть время немножко порадоваться этому успеху", - сказал 18-летний форвард.

Отметим, что на клубном уровне игрок защищает цвета Динамо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина евро-2024

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