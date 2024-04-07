Григорчук - об игре с Александрией: Разочарован болельщиками. Очень доволен игроками

Наставник одесского Черноморца Роман Григорчук поделился эмоциями после игры с Александрией.

Украинский специалист выразил свое недовольство действиями болельщиков, которые, по его мнению должны лучше относиться к команде.

"Я сегодня разочарован нашими болельщиками на стадионе, признаюсь. Сегодня был тот момент, когда нам как никогда была нужна их поддержка, а не их, критика. Так что я ужасно этим моментом расстроен", - заявил Роман Иосифович.

Также Григорчук сказал, что очень доволен игрой своих подопечных, которые смогли одержать победу в "голевой перестрелке".

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"Я свои впечатления не буду в полной сейчас мере комментировать. Но очень хочу дать комментарий игре. Я очень доволен, что мы выиграли. Очень доволен. Первое, чего я ждал - это поскорее зайти в раздевалку и увидеть глаза своих футболистов и сказать, что они огромные молодцы. Огромные молодцы, просто красавцы.

Они выиграли игру. Сама игра, ошибки, как она складывалась - это наш анализ. Но они сделали очень важную вещь, они выиграли матч, играя через 3 на 4 день третий матч подряд в составе 10-11 человек. Я просто снимаю шляпу. Огромное уважение, огромная благодарность, своим футболистам. Страшная", - резюмировал наставник "моряков".

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