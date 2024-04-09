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Юношеская сборная Украины обыграла в спарринге будущего соперника на Евро-2024

Украинцы одержали победу над сверстниками с Кипра.
Вчера, 21:59
Украина обыграла Кипр / УАФ
Украина обыграла Кипр / УАФ

Во вторник, 9 апреля, юношеская сборная Украины U-17 провела товарищеский матч с Кипром, который является хозяином будущего Евро-2024 и одним из соперников "сине-желтых" на групповом этапе турнира.

В спарринге украинская команда оказалась сильнее, одержав победу со счетом 2:0. Украинцы отправили в ворота оппонента по голу в каждом из таймов – результативные удары на свой счет записали Никита Шелекета и Иван Денисов.

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Кипр U-17 - Украина U-17 0:2

Голы: Шелекета, 38, Денисов, 67

Украина U-17: Макаренко, Бондар (Рябоконь, 75), Гармаш (Тютюнов, 61), Третьяк (Баршак, 61), Шелекета (Андрейко, 75), Дигтярь (Данковский, 61), Угринчук, Бойко, Цымбалюк (Денисов, 61), Попов (Зудин, 81), Кривцов.

Отметим, что 11 апреля в Ларнаке украинцы проведут еще один спарринг с Кипром.

Ранее юношеская сборная Украины получила соперников на групповом этапе Евро-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины U-17

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