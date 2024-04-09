iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Женская сборная Украины уступила во втором матче квалификации Евро-2025

Украинки в гостях потерпели минимальное поражение от хорваток.
Сегодня, 19:52
Украина уступила Хорватии / УАФ
Украина уступила Хорватии / УАФ

Во вторник, 9 апреля, женская сборная Украины провела второй матч квалификации Евро-2025, встретившись на выезде с Хорватией.

После победы в стартовом поединке отбора с Косово (2:0) в этот раз подопечные Владимира Пятенко потерпели поражение со счетом 0:1.

После двух туров украинки с тремя очками занимают третье место в группе. Лидирует в квартете с шестью баллами Уэльс.

Читай также: Женская сборная Украины cнова разгромила Болгарию и сохранила место в дивизионе B Лиги наций

Хорватия - Украина 1:0

Гол: Лойна, 18

Хорватия: Бачич, Слипчевич, Балог (Кунштек, 25, Краинович, 74), Невркла, Врачевич, Еленчич, Пезель, Лойна (Видович, 74), Крзнарич, Маркович (Глибо, 87), Руделич (Едвай, 87).

Украина: Келюшик, Петрик, Котик, Шматко, Басанская, Панцулая (Андрухов, 46), Химич, Семков (Апанащенко, 46), Овдийчук (Козлова, 82), Кравчук (Калинина, 68), Глущенко (Молодюк, 82).

Предупреждения: Еленчич, 35, Кунштек 49, Крзнарич 84, Слипчевич 90+1 - Апанащенко 51, Молодюк (88).

Следующие матчи в квалификации Евро-2025 женская сборная Украины проведет против валлиек 31 мая и 4 июня.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Женская сборная Украины Евро-2025

Статьи по теме

Украина разгромила Болгарию в первом матче плей-офф женской Лиги наций Украина разгромила Болгарию в первом матче плей-офф женской Лиги наций
Женская сборная Украины обыграла Сербию, сохранив прописку в дивизионе В Лиги наций Женская сборная Украины обыграла Сербию, сохранив прописку в дивизионе В Лиги наций
Украина завоевала первую победу в женской Лиге наций, взяв реванш у Греции Украина завоевала первую победу в женской Лиге наций, взяв реванш у Греции
Украина проиграла третий матч женской Лиги наций Украина проиграла третий матч женской Лиги наций
Помочь журналистам

Видео

Шикарный гол Ярмоленко и ошибка Нещерета: видео голов и обзор матча Динамо - ЛНЗ
Шикарный гол Ярмоленко и ошибка Нещерета: видео голов и обзор матча Динамо - ЛНЗ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов22:12
Клуб Серии А посмеялся над прогнозом искусственного интеллекта на победителей ЛЧ в ближайшие 80 лет
Украина21:59
Юношеская сборная Украины обыграла в спарринге будущего соперника на Евро-2024
Европа21:45
Несколько топ-клубов АПЛ интересуются Судаковым
Европа21:15
Зинченко - в запасе на игру против Баварии
Бокс20:59
"Такое случается": Промоутер стал на защиту Фьюри, из-за рассечения которого перенесли бой с Усиком
Лига Чемпионов20:39
Лунин - в старте на матч против Ман Сити
Украина20:34
Упущенное Днепром-1 преимущество и камбэк Зари в обзоре матча УПЛ
Другие страны20:05
Месси сравнялся с легендарным гольфистом по количеству номинаций на престижную премию
Украина19:52
Женская сборная Украины уступила во втором матче квалификации Евро-2025
Европа19:30
Экс-защитник Арсенала: Эта команда похожа на ту, которая дошла до финала Лиги чемпионов в 2006
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK