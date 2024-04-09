Женская сборная Украины уступила во втором матче квалификации Евро-2025

Украинки в гостях потерпели минимальное поражение от хорваток.

Во вторник, 9 апреля, женская сборная Украины провела второй матч квалификации Евро-2025, встретившись на выезде с Хорватией.

После победы в стартовом поединке отбора с Косово (2:0) в этот раз подопечные Владимира Пятенко потерпели поражение со счетом 0:1.

После двух туров украинки с тремя очками занимают третье место в группе. Лидирует в квартете с шестью баллами Уэльс.

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Хорватия - Украина 1:0

Гол: Лойна, 18

Хорватия: Бачич, Слипчевич, Балог (Кунштек, 25, Краинович, 74), Невркла, Врачевич, Еленчич, Пезель, Лойна (Видович, 74), Крзнарич, Маркович (Глибо, 87), Руделич (Едвай, 87).

Украина: Келюшик, Петрик, Котик, Шматко, Басанская, Панцулая (Андрухов, 46), Химич, Семков (Апанащенко, 46), Овдийчук (Козлова, 82), Кравчук (Калинина, 68), Глущенко (Молодюк, 82).

Предупреждения: Еленчич, 35, Кунштек 49, Крзнарич 84, Слипчевич 90+1 - Апанащенко 51, Молодюк (88).

Следующие матчи в квалификации Евро-2025 женская сборная Украины проведет против валлиек 31 мая и 4 июня.

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