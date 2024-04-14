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Бущан провел юбилейный "сухой" матч за Динамо

Таких у Георгия теперь шестьдесят
Сегодня, 15:59
Георгий Бущан / FC Dynamo Kyiv
Георгий Бущан / FC Dynamo Kyiv

В рамках 24-го тура УПЛ Динамо встретилось с Александрией и минимально победило со счетом 1:0.

Как сообщает клубная пресс-служба, данный поединок стал выдающимся для Георгия Бущана, который провел юбилейный "сухой матч" в стане киевлян.

Сейчас у украинского голкипера 60 игр на ноль во всех турнирах в футболке "бело-синих". Он не пропустил в 49 матчах УПЛ, трех встречах Кубка Украины и 8 поединках в Еврокубках.

По этому показателю Бущан уступает лишь нынешнему тренеру Динамо Александру Шовковскому, который провел 319 "сухих матчей".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Георгий Бущан

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