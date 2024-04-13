Александрия - Динамо 0:1 результат и обзор матча УПЛ

В рамках 24-го тура чемпионата Украины Александрия на своем поле принимала Динамо.

Подопечные Александра Шовковского лучше смотрелись соперника с первых минут встречи, однако создать голевых моментов не могли.

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За несколько минут до конца первого тайма киевляне остались в меньшинстве - Волошин получил за две минуты две желтые карточки.

В средине второго тайма Динамо вышло вперед - Бражко элигантно реализовал свой момент.

Подопечные Руслана Ротаня так и не смогли найти ключ к защите соперника.

В турнирной таблице УПЛ Александрия идет на 11 месте с 24 баллами, Динамо - третье с 48 очками.

Статистика матча Александрия - Динамо 24-го тура УПЛ

Александрия - Динамо 0:1

Гол: Бражко, 64

Владение мячом: 48% - 52%

Удары: 7-9

Удары в створ: 3 - 4

Фолы: 9-9

Атаки: 79-64

Удаления: Волошин, 45 (вторая желтая карточка)

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