iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Александрия - Динамо 0:1 результат и обзор матча УПЛ

Подопечные Шовковского проявили характер.
Сегодня, 19:40
Александрия - Динамо / ФК Динамо Киев
Александрия - Динамо / ФК Динамо Киев

В рамках 24-го тура чемпионата Украины Александрия на своем поле принимала Динамо.

Подопечные Александра Шовковского лучше смотрелись соперника с первых минут встречи, однако создать голевых моментов не могли.

Читай также: Оболонь и Минай в укороченных составах поделили очки

За несколько минут до конца первого тайма киевляне остались в меньшинстве - Волошин получил за две минуты две желтые карточки.

В средине второго тайма Динамо вышло вперед - Бражко элигантно реализовал свой момент.

Подопечные Руслана Ротаня так и не смогли найти ключ к защите соперника.

В турнирной таблице УПЛ Александрия идет на 11 месте с 24 баллами, Динамо - третье с 48 очками.

Статистика матча Александрия - Динамо 24-го тура УПЛ

Александрия - Динамо 0:1
Гол: Бражко, 64

Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 7-9
Удары в створ: 3 - 4
Фолы: 9-9
Атаки: 79-64

Удаления: Волошин, 45 (вторая желтая карточка)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: александрия Динамо Киев

Статьи по теме

Волошин получил две желтые за две минуты в матче Александрия - Динамо Волошин получил две желтые за две минуты в матче Александрия - Динамо
Голкипер Динамо пропустит матч УПЛ против Александрии Голкипер Динамо пропустит матч УПЛ против Александрии
УПЛ: Оболонь - Минай, Александрия - Динамо и Рух - Кривбасс откроют 24-й тур УПЛ: Оболонь - Минай, Александрия - Динамо и Рух - Кривбасс откроют 24-й тур
Динамо Киев: расписание и результаты матчей Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Помочь журналистам

Видео

Гол Довбика и дубль Гризмана: видео голов и обзор матча Атлетико - Жирона
Гол Довбика и дубль Гризмана: видео голов и обзор матча Атлетико - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Другие страны20:50
"Был слишком идеальным": бывшая легенды футбола удивила причиной развода
Европа20:36
Партнер Забарного установил новый клубный рекорд Борнмута
ММА20:20
"У меня титановый стержень": Макгрегор сравнил себя с легендарным персонажем боевика
Украина19:58
Рух сумел отобрать очки у Кривбасса в домашнем матче
Украина19:57
Бомбардиры УПЛ: Кожушко вошел в тройку лучших, Ванат в лидерах
Украина19:40
Динамо в меньшинстве сумело вырвать победу над Александрией
Украина19:15
Ультрас Динамо погиб на войне с Россией
Европа19:14
Манчестер Сити буднично разгромил аутсайдера АПЛ
Украина18:59
Волошин получил две желтые за две минуты в матче Александрия - Динамо
Бокс18:40
В контракте на бой Беринчик – Наваррете есть пункт о реванше
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK