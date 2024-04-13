Александрия - Динамо 0:1 результат и обзор матча УПЛ
В рамках 24-го тура чемпионата Украины Александрия на своем поле принимала Динамо.
Подопечные Александра Шовковского лучше смотрелись соперника с первых минут встречи, однако создать голевых моментов не могли.
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За несколько минут до конца первого тайма киевляне остались в меньшинстве - Волошин получил за две минуты две желтые карточки.
В средине второго тайма Динамо вышло вперед - Бражко элигантно реализовал свой момент.
Подопечные Руслана Ротаня так и не смогли найти ключ к защите соперника.
В турнирной таблице УПЛ Александрия идет на 11 месте с 24 баллами, Динамо - третье с 48 очками.
Статистика матча Александрия - Динамо 24-го тура УПЛ
Александрия - Динамо 0:1
Гол: Бражко, 64
Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 7-9
Удары в створ: 3 - 4
Фолы: 9-9
Атаки: 79-64
Удаления: Волошин, 45 (вторая желтая карточка)
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