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Сборная Украины узнала соперников на Евро U-19

Коллектив Дмитрия Михайленко попал в довольно сложный квартет.
Сегодня, 17:48
Украина U-19 / Getty Images
Украина U-19 / Getty Images

Cостоялась жеребьевка футбольного Евро до 19 лет, в котором примет участие сборная Украины.

Подопечные Дмитрия Михайленко попали в группу А со сверстниками из сборных Италии, Норвегии и хозяевами турнира Северной Ирландией.

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Турнир продлится с 15 по 28 июня, а Украина откроет его матчем против уже выше упомянутой Северной Ирландии.

Отметим, что "желто-голубые" пробились на соревнования победив в элит-раунде отбора Швейцарию, Северную Македонию и Латвию.

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