Шахтер - Заря 2:1 результат и обзор матча УПЛ

В рамках 25-го тура чемпионата Украины Шахтер в домашнем поединке принимал Зарю.

В первом тайме "горняки" имели большое преимущество, но моменты реализовать не сумели.

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После перерыва Заря вышла вперед благодая автоголу Бондаря.

Шахтер сумел взломать оборону луганской команды и победить. Сначала Эгиналду забил после подачи Кевина, а затем Сикан реализовал свой момент.

На последней минуте основного времени Заря осталась в меньшинстве. Сапутин совершил грубый фол против Сикана.

В турнирной таблице УПЛ Шахтер идет на первом месте, опережая Динамо на четыре очка. Заря располагается на 11-й строчке с 26 баллами.

Статистика матча Шахтер - Заря 25-го тура УПЛ

Шахтер - Заря 2:1

Голы: Эгиналду, 72, Сикан, 87 - Бондарь (аг), 50

Владение мячом: 63% - 37%

Удары: 22-5

Удары в створ: 5-3

Угловые: 9-2

Фолы: 8-8

Шахтер: Ризнык - Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров (Педриньо, 71) - Крыськив - Швед (Сикан, 57), Бондаренко, Судаков (Марлон, 63), Невертон (Кевин, 56) - Траоре (Эгиналду, 64).

Заря: Сапутин - Кирюханцев (Кирюханцев, 90), Жан Клод, Бутко, Башич, Вантух - Хахлев (Мишнев, 78), Яцык (Волошин, 90+5), Дрышлюк (Мичин, 90+1) - Антюх, Ндур (Горбач, 78).

Удаление: Сапутин, 90 (грубая игра)

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