Шахтер - Динамо: прогноз на матч чемпионата Украины 11.05.2024

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В субботу, 11 мая, в рамках матча 28-го тура УПЛ Шахтер сыграет с киевским Динамо.

Встреча первого круга между командами завершилась победой донецкого клуба с минимальным счетом - 1:0.

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Для того, чтобы обеспечить себе чемпионство в УПЛ Шахтеру необходимо добыть победу над принципиальным соперником. В свою очередь Динамо необходимо не проиграть, чтобы гарантировать себе место в Лиге чемпионов.

Встреча пройдет во Львове на арене Львов. Стартовый свисток встречи запланирован на 18:00 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч 28-го тура УПЛ Шахтер - Динамо

По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего матча считаются "горняки", но и у киевлян есть неплохие шансы на успех.

Прогноз букмекеров на матч Шахтер - Динамо:

Победа Шахтера - 2.08

Ничья - 3,65

Победа Динамо - 3.6

Букмекеры также не сильно верят, что команды порадуют болельщиков забитыми голами, ведь на исход "Тотал больше 2.5" дается коэффициент 1,82.

Статистика противостояния Шахтера и Динамо

За все время команды встречались между собой 197 раз. Историческое преимущество на строне "бело-синих".

Шахтер - Динамо

60 Победы 80

57 Ничьи 57

80 Поражения 60

229 Голы 263

Последняя их встреча состоялась 3 ноября в Киеве, когда Шахтер вырвал победу.

Динамо - Шахтер 0:1

Гол: Зубков, 53

Владение мячом: 49% - 51

Удары: 15 - 7

Удары в створ: 2 - 3

Атаки: 96 - 84

Динамо Киев: Бущан – Дубинчак, Дячук, Попов, Тымчик – Шепелев, Бражко – Волошин (Пономаренко, 88), Шапаренко (Царенко, 83), Караваев – Бенито (Супряга, 83).

Шахтер: Ризнык – Азаров (Ракицкий, 34), Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко – Невертон (Гочолеишвили, 76), Крыськив, Судаков, Зубков (Назарина, 76) – Сикан (Келси, 90+3).

Предупреждения: Шепелев, 14, Дячук, 47, Шапаренко, 52, Дубинчак, 90+3 – Крыськив, 16, Матвиенко, 38, Гочолеишвили, 76, Бондарь, 86

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