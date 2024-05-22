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Верес интересно анонсировал присутствие ВАР на решающий матч против Металлиста 1925

Клубам пришлось настаивать на системе видеоповторов.
Сегодня, 11:25
Верес - Металлист 1925 / НК Верес
Верес - Металлист 1925 / НК Верес

Ровенский Верес неоднозначно отреагировал на присутствие ВАР в решающем матче УПЛ.

Напомним, 25 мая Верес встретиться с Металлистом 1925, и фактически это будет матч за то, какая из команд сбережет шансы на прописку в высшем дивизионе.

Перед последним туром Металлист занимает последнюю строчку с 23 очками, отставая на два пункта от Вереса, который находится в зоне плей-офф.

Накануне, 21 мая, прошла жеребьевка арбитров на последний тур и оказалось, что матч не будет обслуживаться ВАРом. Обе команды остались недовольны таким решением с учетом важности матча. Верес отреагировал на это в своих социальных сетях.

Однако УПЛ все же нашла решение, и пообещала командам, что матч все же обслужит команда арбитров с системой видеоповтора. На что в Вересе снова забавно отрегировали.

Напомним, что с расписанием последнего тура УПЛ вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: верес ровно

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