Верес интересно анонсировал присутствие ВАР на решающий матч против Металлиста 1925
Ровенский Верес неоднозначно отреагировал на присутствие ВАР в решающем матче УПЛ.
Напомним, 25 мая Верес встретиться с Металлистом 1925, и фактически это будет матч за то, какая из команд сбережет шансы на прописку в высшем дивизионе.
Перед последним туром Металлист занимает последнюю строчку с 23 очками, отставая на два пункта от Вереса, который находится в зоне плей-офф.
Накануне, 21 мая, прошла жеребьевка арбитров на последний тур и оказалось, что матч не будет обслуживаться ВАРом. Обе команды остались недовольны таким решением с учетом важности матча. Верес отреагировал на это в своих социальных сетях.
Однако УПЛ все же нашла решение, и пообещала командам, что матч все же обслужит команда арбитров с системой видеоповтора. На что в Вересе снова забавно отрегировали.
Напомним, что с расписанием последнего тура УПЛ вы можете ознакомиться на нашем сайте.
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