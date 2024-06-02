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Германия - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва

Главный тренер украинской национальной команды пообщается с прессой накануне товарищеского матча.
Сегодня, 13:25
Сергей Ребров / УАФ
Сергей Ребров / УАФ

В понедельник, 3 июня, сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2024 проведет товарищеский матч с хозяевами континентального первенства Германией.

Поединок будет сыгран в Нюрнберге на стадионе Макс Морлок и начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Накануне товарищеского матча главный тренер украинской национальной команды Сергей Ребров проведет пресс-конференцию.

Начало мероприятия - 2 июня в 15:30 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция пресс-конференции главного тренера сборной Украины

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Германия - Украина.

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