Германия - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва
Главный тренер украинской национальной команды пообщается с прессой накануне товарищеского матча.
В понедельник, 3 июня, сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2024 проведет товарищеский матч с хозяевами континентального первенства Германией.
Поединок будет сыгран в Нюрнберге на стадионе Макс Морлок и начнется в 21:45 по киевскому времени.
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Накануне товарищеского матча главный тренер украинской национальной команды Сергей Ребров проведет пресс-конференцию.
Начало мероприятия - 2 июня в 15:30 по киевскому времени.
Онлайн-трансляция пресс-конференции главного тренера сборной Украины
Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Германия - Украина.
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