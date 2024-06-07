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Довбик обошел Воронина и Милевского в списке бомбардиров сборной Украины

Форвард Жироны сравнялся с другими легендами сборной.
Вчера, 22:56
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В пятницу, 7 мая, сборная Украины отправилась в гости к сборной Польши в рамках подготовки к Евро-2024.

Проигрывая по ходу первого тайма "сине-желтые" сумели провести хорошую атаку на 41-й минуте и Артем Довбик отличился голом.

Для форварда Жироны этот гол стал девятым в футболке национальной сборной. 

Благодаря этому Довбик обошел в списке бомбардиров сборной Артема Милевского, Андрея Воронина и Руслана Ротаня.

Сейчас форвард делит свое достижение с Александром Зинченко, Андреем Воробьем и Андреем Гусиным, у которых также по девять голов.

Онлайн трансляция матча Польша - Украина доступна на нашем сайте.

 

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