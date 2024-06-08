"Ты лучшая": Лунин из расположения сборной мило поздравил жену с днем рождения

Голкипер мадридского Реала и сборной Украины Андрей Лунин мило поздравил жену Анастасию с днем рождения.

В данный момент украинский вратарь пребывает в расположении национальной команды, готовясь к будущему Евро-2024, поэтому обратиться к возлюбленной пришлось посредством соцсетей.

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"Любимая, с днем ​​рождения. Ты у нас самая лучшая мама и жена, и мы тебя очень любим и ценим", - написал Лунин в Instagram.

Напомним, что Андрей Лунин был включен в окончательный состав сборной Украины на Евро-2024.

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