Полесье представило новый логотип

Житомирское Полесье представило новое лого, а также планы по скорой интеграции новой эмблемы.

Новое лого представляет из себя голову волку в круглой эмблеме, а также в родных для команды зеленом и желтом цветах на черном и белых фонах.

Житомирцы имеют прозвище "полесские волки" и этот зверь является талисманом клуба. Также новым девизом команды станет измененная цитата из книги Редьярда Киплинга "Сила в стае".

Логотип и брендбук разработало брендинговое агентство Brendari из Ивано-Франковска. До этого агентство уже создало логотипы нескольких украинских клубов и имеет 15 лет опыта в дизайне.

В ближайшее время клуб намерен сменить дизайн всех клубных атрибутов, которые постепенно станут соответствовать новому видению.

Ранее также сообщалось, что Кобин назначен тренером Ингульца.

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