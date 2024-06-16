iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Полесье представило новый логотип

Команда воспользовалась помощью известной компании.
Сегодня, 13:55
Новая эмблема / fcpolissya.com
Новая эмблема / fcpolissya.com

Житомирское Полесье представило новое лого, а также планы по скорой интеграции новой эмблемы.

Новое лого представляет из себя голову волку в круглой эмблеме, а также в родных для команды зеленом и желтом цветах на черном и белых фонах.

Житомирцы имеют прозвище "полесские волки" и этот зверь является талисманом клуба. Также новым девизом команды станет измененная цитата из книги Редьярда Киплинга "Сила в стае".

Логотип и брендбук разработало брендинговое агентство Brendari из Ивано-Франковска. До этого агентство уже создало логотипы нескольких украинских клубов и имеет 15 лет опыта в дизайне.

В ближайшее время клуб намерен сменить дизайн всех клубных атрибутов, которые постепенно станут соответствовать новому видению.

Ранее также сообщалось, что Кобин назначен тренером Ингульца.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Полесье

Статьи по теме

Легионер Полесья выпустил свой трек Легионер Полесья выпустил свой трек
Гендир Полесья рассказал, где команда будет проводить матчи Лиги конференций Гендир Полесья рассказал, где команда будет проводить матчи Лиги конференций
Буткевич - о выходе в еврокубки: Вчерашние эмоции показали, что футбол в Украине нужен Буткевич - о выходе в еврокубки: Вчерашние эмоции показали, что футбол в Украине нужен
Президент Полесья анонсировал первые летние подписания клуба Президент Полесья анонсировал первые летние подписания клуба
Помочь журналистам

Видео

Нидерланды одержали волевую победу над Польшей: обзор матча Евро-2024
Нидерланды одержали волевую победу над Польшей: обзор матча Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой Украины, Свитолина потеряла две позиции
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" стартуют на Евро-2024 поединком с Румынией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер - первая ракетка мира, Алькарас обошел Джоковича, Сачко выбыл из топ-200
просмотров

Последние новости

Европа22:45
Моуринью признался, что был близок к тому, чтобы возглавить немецкий топ-клуб
Евро-202422:24
"Понимаем, где находимся и что должны делать": Забарный - о выступлении на Евро-2024
Евро-202422:19
Защитник Барселоны установил рекорд на Евро-2024 по точным передачам
Евро-202421:55
Сербия - Англия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Евро-202421:53
Мерзкий поступок: Фанаты сборной Шотландии ударили в спину ногой женщину
Европа21:33
Олимпийская сборная Украины стала триумфатором международного турнира
Киберспорт21:21
NaVi заняли второе место на Blast Premier: Spring
Киберспорт21:14
NaVi уступили Team Spirit в финале Blast Premier: Spring
Евро-202420:56
Евро-2024: Нидерланды победили Польшу, Словения сыграла вничью с Данией, а Сербия - с Англией
Евро-202420:51
Словения и Дания в зрелищном матче не выявили победителя
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK