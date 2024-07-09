Клуб УПЛ креативно представил будущего новичка

Местные болельщики довольно легко угадали, кто им станет.

Александрия креативно представила будущего новичка взрослой команды.

Представители клуба наклеили по одноименному городу стикеры с эмблемами бывших коллективов игрока.

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На улицах Александрии оказались наклейки с эмблемами киевского Арсенала, краматорского Авангарда, мариупольского Ильичевца (позже клуб сменил название на ФК Мариуполь, а после полномасштабного вторжения, к сожалению, приостановил свое существование - прим.), черниговской Десны (также приостановила существование после полномасштабного вторжения - прим.), бельгийского Синт-Трюйдена, латвийской Риги и Днепра-1.

Пост с подсказками относительно нового игрока команды пресс-служба опубликовала в Instagram. Фанаты довольно легко поняли, что подопечным Руслана Ротаня станет Александр Филиппов.

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