Клуб УПЛ креативно представил будущего новичка
Александрия креативно представила будущего новичка взрослой команды.
Представители клуба наклеили по одноименному городу стикеры с эмблемами бывших коллективов игрока.
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На улицах Александрии оказались наклейки с эмблемами киевского Арсенала, краматорского Авангарда, мариупольского Ильичевца (позже клуб сменил название на ФК Мариуполь, а после полномасштабного вторжения, к сожалению, приостановил свое существование - прим.), черниговской Десны (также приостановила существование после полномасштабного вторжения - прим.), бельгийского Синт-Трюйдена, латвийской Риги и Днепра-1.
Пост с подсказками относительно нового игрока команды пресс-служба опубликовала в Instagram. Фанаты довольно легко поняли, что подопечным Руслана Ротаня станет Александр Филиппов.
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