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Клуб УПЛ креативно представил будущего новичка

Местные болельщики довольно легко угадали, кто им станет.
Сегодня, 15:31
Александр Филиппов / scdnipro1.com.ua
Александр Филиппов / scdnipro1.com.ua

Александрия креативно представила будущего новичка взрослой команды.

Представители клуба наклеили по одноименному городу стикеры с эмблемами бывших коллективов игрока.

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На улицах Александрии оказались наклейки с эмблемами киевского Арсенала, краматорского Авангарда, мариупольского Ильичевца (позже клуб сменил название на ФК Мариуполь, а после полномасштабного вторжения, к сожалению, приостановил свое существование - прим.), черниговской Десны (также приостановила существование после полномасштабного вторжения - прим.), бельгийского Синт-Трюйдена, латвийской Риги и Днепра-1.

Пост с подсказками относительно нового игрока команды пресс-служба опубликовала в Instagram. Фанаты довольно легко поняли, что подопечным Руслана Ротаня станет Александр Филиппов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: александрия александр филиппов

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