Шахтер объявил о подписании хорватского полузащитника

Донецкий Шахтер усилил свое полузащитное звено.

Как сообщает пресс-служба "горняков", в команду перебрался 24-летний опорный хорватский хавбек Бартол Франьич. Футболиста взяли в аренду на сезон-2024/25.

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Украинский гранд будет иметь опцию выкупа Бартола. Конкретные финансовые детали возможного полноценного трансфера не сообщаются.

В прошлом сезоне Франьич также играл в аренде за немецкий Дармштадт. Там он провел 20 матчей во всех турнирах, отдав один ассист.

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