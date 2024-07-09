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Клуб УПЛ объявил о назначении нового главного тренера

Александр Бабич вернулся на тренерский мостик Черноморца.
Сегодня, 17:00
Александр Бабич / startphoto.bg
Александр Бабич / startphoto.bg

Одесский Черноморец нашел замену Роману Григорчуку, который недавно стал тренером азербайджанского Нефтчи.

Как сообщает пресс-служба "моряков", новым рулевым взрослой команды стал Александр Бабич. Детали контракта, как срок его действия, так и финансовые условия неизвестны.

Бабич уже второй раз возглавляет одесский клуб. Ранее он тренировал его с 2014 по 2017 год. Что интересно, тогда он стал наставником взрослой команды также после ухода Григорчука.

Последние годы 45-летний украинец работал в Болгарии, тренируя местную Фратрию и Пирин, который вылетел во второй дивизион.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ черноморец Александр Бабич

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