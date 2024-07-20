Пятенко оценил соперника женской сборной Украины в плей-офф квалификации на Евро-2025

Женская сборная Украины по футболу не смогла добыть прямую путевку на Евро-2025, уступив первое место в отборочной группе национальной команде Уэльса. Соперником команды Владимира Пятенко в первом раунде плей-офф станет сборная Турции. Коуч уже успел высказать свое мнение по поводу противостояния:

Читай также: Женская сборная Украины получила соперниц в плей-офф квалификации Евро-2025

"Нам добрался серьезный оппонент. Сборная Турции с каждым сезоном добавляет, вот и на групповом этапе текущего отбора Евро-2025 уступила в Лиге В только швейцаркам, опередив венгерок и азербайджанок. Этот прогресс можно прежде всего объяснить ростом уровня чемпионата Турции, где большинство клубов уже имеют возможность усилиться качественными легионерами, и это способствует конкуренции.

Вот почему нужно очень серьезно отнестись к туркам. Нам может пригодиться то, что сезон в Украине стартует на месяц раньше, поэтому проблем с игровой практикой у моих подопечных не должно быть. Надеюсь, что удастся провести и полноценный этап подготовки. Надо будет учесть каждый пустяк, потому что настраиваемся только на победу", - сказал Пятенко в комментарии УАФ.

Первый матч плей-офф команда Владимира Пятенко проведет на выезде, второй - условно дома. Победитель этого противостояния во втором раунде сыграет против победителя пары Греция – Бельгия. Первый раунд плей-офф состоится 23-29 октября.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!