Cікан назвав одного з найсильніших тренерів в його кар'єрі: Важко прощатися

Олимпийская сборная Украины не смогла квалифицироваться в плей-офф Олимпиады-2024. Форвард команды Даниил Сикан заявил, что наставник команды Руслан Ротань был одним из самых сильных тренеров в его карьере.

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"Я с Русланом Петровичем уже 5 лет, и очень тяжело с ним прощаться, так сказать. Он мне очень во многом помог. Возможно, в чем-то я ему помог. Очень благодарен ему за все, хочу передать ему большое спасибо.

5 лет с таким тренером как Руслан Петрович в сборной.Я считаю, что это один из сильнейших тренеров, которых встречал. Это было фантастично. Даже не знаю, что сказать", - сказал Сикан в комментарии https://uaf.ua/article/51937.

Напомним, под руководством Руслана Ротаня молодежная сборная Украины U-21 добралась до 1/2 финала чемпионата Европы. На Олимпиаде сборная Украины не смогла выйти из группы.

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