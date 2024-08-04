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Лупашко - о дебютном официальном матче во главе Карпат: Нужно быть смелее

Львовяне стартовали в УПЛ с ничьей с Вересом.
Сегодня, 08:01
Владислав Лупашко / ФК Карпаты Львов
Владислав Лупашко / ФК Карпаты Львов

Львовские Карпаты сыграли первую игру в украинской Премьер-лиге по возвращении - подопечные Владислава Лупашко не смогли обнаружить более сильного в противостоянии с Вересом.

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Интересно, что этот матч стал первым официальным матчем для наставника "львов" Владислава Лупашко, который летом сменил Мирона Маркевича на тренерском мостике.

Специалист подвел итоги матча в Ровно, поблагодарив своих футболистов и обратился к болельщикам львовской команды:

"Это дебют нашей команды по возвращении в УПЛ. Для многих футболистов матч стал первым в карьере на таком уровне. Поэтому эмоции в целом положительные. Но нам нужно быть смелее. Мы требуем от игроков уверенности в мяче и смелости в принятии решений". Хотим изменять психологию игроков, хотим, чтобы они получали удовольствие от своих смелых действий.

Хочу поблагодарить футбольный клуб «Верес» за прекрасное состояние газона. Поле прекрасно выдержало ливень. Несмотря на это, футболисты часто падали. Игра прошла под обильным дождем. Поэтому у нас было много недостатка в простых ситуациях, потеря мяча. «Верес» пытался отдать нам инициативу и ждал наших ошибок. Все, что Верес создавал, это было после резких переходов из обороны в атаку. Мы все это понимали, но не желали отказываться от своей стратегии. Потому играли с позиции силы. Но, играя в такой футбол, нужно увереннее действовать с мячом и избегать бессмысленных потерь.

Нам следует работать над своими моментами. В первом тайме у нас неплохо получалось атаковать. Но мы не брали на себя инициативу, не могли финализовать атаку. Во втором тайме не хотели рисковать, считаясь с погодой", - цитирует Лукашко клубная пресс-служба.

Напомним, во втором туре львовские Карпаты сыграют домашний матч против Кривбасса из Кривого Рога.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Владислав Лупашко ФК Карпаты Львов

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