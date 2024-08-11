Пушич: Это будет хорошим уроком для нас

Главный тренер Шахтера Марино Пушич прокомментировал итоги матча против Полесье.

Напомним, житомирский клуб сенсационно одолел чемпиона Украины в очень долгом и напряженном матче.

Пушич признал, что команда очень плохо действовала в первом тайме, а во втором уже Полесье показало характер и не упустило победу.

"Хотел бы поздравить оппонента с победой. Они хорошо отработали во втором тайме и завоевали эту победу. Недоволен, как мы провели первый тайм, недостаточно часто были на мяче, недостаточно часто играли в единоборства.

Мы полностью изменили вектор игры во втором тайме, создали максимально возможное количество моментов и опасности. Мы заслуживали большего сегодня, но это футбол. Это будет хорошим уроком для нас и может сказать нам, где мы должны совершенствоваться", - рассказал специалист эфире УПЛ ТВ.

Напомним, что расписание и результаты всех матчей УПЛ доступно на нашем сайте.

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