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Лупашко назвал главный козырь Динамо перед матчем с Карпатами в УПЛ

Тренер настроен отобрать очки у Динамо.
Сегодня, 15:30
Владислав Лупашко / ФК Карпаты
Владислав Лупашко / ФК Карпаты

Уже сегодня, 17 августа, львовские Карпаты сыграют против киевского "Динамо" в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги.

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Главный тренер "львов" Владислав Лупашко поделился ожиданиями от предстоящего матча, выделив главный козырь "бело-синих":

Мы еще после игры с Кривбассом сказали о том, что очень важно то, как команда исходит из ситуации, когда положительные эмоции. Многие у нас привыкли к тому, что нужно и можно расслабиться, позволить себе чего-то лишнего в подготовке к матчу.

Но мы отмечали это, и я считаю, что в том настроении, в котором мы занимаемся сейчас, все хорошо. Но мы еще привыкаем к той интенсивной работе, которая у нас есть, и видим, что ребятам немного тяжеловато еще.

У них больше матчей, я уже повторялся о том, что нам не хватило на подготовке этих матчей для того, чтобы мы смогли поймать скорее нашу идею.

У них усталость, но, честно говоря, с теми возможностями, которые сейчас есть у наших клубов, они могут восстановление сделать очень быстро, и у них очень большая ротация в плане того, что состав очень велик. Поэтому они могут делать ротацию, мне кажется, безболезненно. Поэтому большой утратой для них не будет этот матч.

Я считаю, что на этот матч будет еще больше ажиотажа, но это, опять же, давление. Оно вдохновляет, но когда что-то не получается – оно жмет не тебя, поэтому ответственность растет. Но мы хотим, чтобы ребята наслаждались футболом и позволяли наслаждаться этим футболом болельщикам", - сказал Лупашко клубной пресс-службе Карпат.

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