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Ингулец сумел удержать ничью в матче против Полесья

Алексею Паламарчуку пришлось немало поработать.
Сегодня, 17:26
Полесье - Ингулец / ФК Полесье
Полесье - Ингулец / ФК Полесье

В субботу, 17 августа, Полесье принимало дома Ингулец в рамках 3-го тура УПЛ.

Хозяева сразу постарались забрать мяч себе, что им в целом удалось, но петровцы не планировали отсиживаться в обороне и центре поля была постоянная напряженная борьба.

К 20-й минуте команды обменялись моментами, но остроты в атаке не хватало от обеих команд. Открыть счет помог стандарт - Виливальд сумел пробить Кудрика после подачи с углового. Однако хозяева сравняли еще до перерыва, Назаренко отличился на 45+2 минуте.

Во втором тайме Полесье наконец удалось полностью перехватить инициативу, но Паламарчук действовал безошибчно. Жимтомирский клуб отлично првоел тайм, создал немало моментов, но встреча так и закончилась ничейный счетом 1:1.

Статистика матча Полесье - Ингулец третьего тура УПЛ

Полесье - Ингулец 1:1
Голы: Назаренко, 45+2 - Виливальд, 41

Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 13 - 3
Удары в створ: 8 - 1
Фолы: 13 - 8

Полесье: Кудрик - Чоботенко, Виалле, Смоляков, Майсурадзе (Михайличенко, 46) - Бабенко, Мустафаев (Луифер, 79), Леднев (Крушинский, 46) - Гуцуляк, Назаренко (Макуана, 72), Бристрич (Пайшао, 61).

Ингулец: Паламарчук - Виливальд, Шершень, Дубилей (Сидоренко, 83), Мельничук - Лисняк (Петько, 63), Пятов, Белоцерковец (Резепов, 89), Богунов (Пушкарев, 63) - Волохатый (Сад, 83), Козак.

Предупреждения: Виалле - Лисняк

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ингулец Полесье

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