Караваев оценил тренерские способности Шовковского: Очень требовательный

Один из лидеров киевского Динамо Александр Караваев высказался об Александре Шовковском как тренере "бело-синих". Футболист назвал главные козыри молодого специалиста:

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"Очень требователен. Уделяет много внимания маленьким мелочам. Условно, как кто принимает мяч на тренировке. Ведь за игру может быть один момент и если ты не правильно примешь мяч в штрафной соперника, ты не сможешь пробить. Плюс он как психолог-мотиватор. Может подсказать что-то и в игре, направить твои мысли на игру, помочь убрать лишнее и сфокусироваться.

Спокойный? Да, но иногда он может и взорваться, если что-то идет не так. Просто таких моментов мало, поэтому их трудно заметить. Он молодой тренер и в столь большой команде. Здесь большое давление и надежда на результат. Так что он уделяет очень много анализа психологических моментов и правильному выражению своих эмоций", - сказал Караваев в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, первая игра между Динамо и Зальцбургом в плей-офф квалификации в ЛЧ запланирована на среду, 21 августа. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

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