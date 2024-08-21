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Заря стартовала в Кубке Украины разгромной победой над аматорской командой

Луганский коллектив уверенно вышел в 1/8 финала турнира.
Сегодня, 15:10
Заря вышла в 1/8 финала Кубка Украины / FootballHub
Заря вышла в 1/8 финала Кубка Украины / FootballHub

В среду, 21 августа, Заря в Горишних Плавнях встречалась с аматорским клубом Олимпия Савинцы в рамках третьего предварительного этапа Кубка Украины-2024/25.

Ранее соперник луганцев в предыдущих раундах прошел Кремень (2:0) и Горняк-Спорт (4:2), а для представителя УПЛ этот матч был первым в нынешнем розыгрыше национального кубка.

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Заря в противостоянии с Олимпией одержала разгромную победу со счетом 4:1 и легко вышла в 1/8 финала турнира.

В середине первого тайма Заря забила дважды с интервалом в две минуты: сначала отличился Алиун Ндур, а после результативный удар на свой счет записал Артем Слесар. В начале второй половины встречи Олимпии удалось отквитать один мяч, но достаточно быстро Игорь Горбач вернул луганцам преимущество в два мяча. Точку в поединке в компенсированное время поставил Александр Яцык.

Олимпия - Заря 1:4

Голы: Ковтун, 50 - Ндур, 26, Слесар, 28, Горбач, 56, Яцык, 90+1

Олимпия: Пругло, Бирюк, Алексеенко, Богомаз, Соболь (Павлик, 83), Кошман (Бурляй, 64), Почернин (Луценко, 76), Бычков (Сытник, 83), Малик, Руденко, Ковтун.

Заря: Сапутин, Жуниньо (Дришлюк, 81), Эскинья, Нваезе, Гусев, Хахлев, Мичин (Яцык, 71), Вакула (Горбач, 19), Слесар (Вантух, 71), Ндур (Кораблин, 46), Бенито.

Предупреждения: Бычков, 62 - Мичин, 52.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей Кубка Украины сезона-2024/25.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кубок Украины заря

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