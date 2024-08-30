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Маркевич назвал главную проблему Шахтера, раскритиковав некоторых игроков сборной Украины

Мирон Богданович дал совет тренерам Шахтера.
Сегодня, 10:33
Мирон Маркевич / ФК Карпаты Львов
Мирон Маркевич / ФК Карпаты Львов

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич подверг критике донецкий Шахтер за слабый старт нового сезона. В основном досталось игрокам сборной Украины:

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"Сейчас "горняки" не впечатляют даже на внутренней арене. Особенно беспокоят их командные действия в обороне. Самое неприятное, что речь идет об игроках, выступающих и за сборную Украины, которую уже в сентябре ждут экзамены в Лиге наций.

И если после провала в последнем туре УПЛ в Александрии в Шахтере не поработают оперативно над исправлением ошибок, то трудно будет избежать неприятностей на всех «фронтах", - цитирует Маркевича Sport.ua.

Напомним, донецкий Шахтер достаточно неуверенно приступил к новому сезону УПЛ. "Горняки" проиграли Полесью (1:0) и Александрии (4:3), а также одержали победы над Ворсклой (5:0) и Левым Берегом (1:0).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Мирон Маркевич ФК Шахтер

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