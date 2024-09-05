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Середняк УПЛ объявил о подписании форварда сборной Венесуэлы

Джованни Боливар будет выступать в Колосе.
Сегодня, 15:32
Джовани Боливар / ФК Колос Ковалівка
Джовани Боливар / ФК Колос Ковалівка

Колосс официально объявил о подписании форварда сборной Венесуэлы U-23 Джованни Боливара. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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По официальным данным, форвард Альбасете перешел в Колосс на правах аренды с правом выкупа. Арендное соглашение между Боливаром и Колоссом рассчитано на один год.

Стоит отметить, Боливар был основным форвардом сборной Венесуэлы U-23 во время отборочного турнира на Олимпиаду-2024, но не смог помочь своей сборной квалифицироваться на турнир.

Напомним, Колосс в новом сезоне УПЛ занимает 15 строчку, набрав 2 зачетных пункта в пяти играх чемпионата.

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