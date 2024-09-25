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Скандал Харатина в Колоссе - Поздеев прокомментировал трансфер и дал совет экс-игроку сборной Украины

Тренер Колоса уверен, что переход Харатина - агентские игры.
Сегодня, 09:50
Игорь Харатин / ФК Колос Ковалівка
Игорь Харатин / ФК Колос Ковалівка

Летом бывший футболист сборной Украины Игорь Харатин перебрался в коваливский Колосс, но был отстранен от первой команды уже в начале сезона и в итоге покинул Коваливку.

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Главный тренер Колоса Александр Поздеев впервые высказался по поводу странного трансфера, рассказав об отношениях с футболистом:

"У меня к Игорю лично нет никаких претензий. Я ему говорил об этом в глаза. На мой взгляд, он стал заложником агентских игр, которые хотели расшатать ситуацию".

На данный момент я не вижу, что Игорь может дать Колоссу в плане футбола, Мне нужен интенсивный футбол. Плюс взорванное человеческое доверие. Была непростая ситуация, но не критическая. Нужно было сплотиться, но начали искать виновных, а не спрашивать себя", - цитирует Поздева портал Украинский футбол.

Напомним, в составе Колоса Харатин успел сыграть только три официальных матча.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Игорь Харатин ФК Колос

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